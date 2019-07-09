fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Одесский медин в этом году не сможет набирать студентов на бюджетные места

Одесский медин в этом году не сможет набирать студентов на бюджетные места

В Минздраве назвали официальную причину, почему «обделили» опальный одесский вуз.

По информации пресс-службы министерства, МОЗ передал Министерству экономического развития и Министерству образования свои предложения по объему госзаказа для университетов медицинского профиля на этот год и по максимальному количеству бюджетных мест для каждого заведения высшего образования.

При этом в пресс-службе заявили:

Единственный медуниверситет, который не подал официального легитимного обращения, – ОНМедУ. Соответственно, в этом медуниверситете на 2019 не предусмотрено ни одного места по госзаказу.

Напомним, что в Одесском национальном медицинском университете с прошлого лета идёт противостояние в связи с попытками министерства сменить руководство. Также министерство анонсировало реорганизацию ОНМедУ путем слияния с другим вузом.

 

Фото: delo.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить