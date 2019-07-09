Одесский медин в этом году не сможет набирать студентов на бюджетные места

В Минздраве назвали официальную причину, почему «обделили» опальный одесский вуз.

По информации пресс-службы министерства, МОЗ передал Министерству экономического развития и Министерству образования свои предложения по объему госзаказа для университетов медицинского профиля на этот год и по максимальному количеству бюджетных мест для каждого заведения высшего образования.

При этом в пресс-службе заявили:

Единственный медуниверситет, который не подал официального легитимного обращения, – ОНМедУ. Соответственно, в этом медуниверситете на 2019 не предусмотрено ни одного места по госзаказу.

Напомним, что в Одесском национальном медицинском университете с прошлого лета идёт противостояние в связи с попытками министерства сменить руководство. Также министерство анонсировало реорганизацию ОНМедУ путем слияния с другим вузом.

Фото: delo.ua