Одесский литературный музей приглашает на юбилей Лермонтова

13 октября в Золотом зале Одесского литературного музея в честь 205-летия со дня рождения поэта Михаила Лермонтова и 190-летия со дня рождения композитора Антона Рубинштейна состоится литературно-музыкальный вечер — «Демон».
В концерте из цикла «Музыкально-поэтическое приношение» прозвучат одноименная поэма классика русской литературы и музыкальные сцены из оперы знаменитого композитора XIX века.
Начало — в 16.00.
Адрес: улица Ланжероновская, 2.
Стоимость билетов — 40 грн.
Фото: Картина Михаила Врубеля “Демон”