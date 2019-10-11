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Новости Одессы и Одесской области

Одесский литературный музей приглашает на юбилей Лермонтова

Одесский литературный музей приглашает на юбилей Лермонтова

13 октября в Золотом зале Одесского литературного музея в честь 205-летия со дня рождения поэта Михаила Лермонтова и 190-летия со дня рождения композитора Антона Рубинштейна состоится литературно-музыкальный вечер — «Демон».

В концерте из цикла «Музыкально-поэтическое приношение» прозвучат одноименная поэма классика русской литературы и музыкальные сцены из оперы знаменитого композитора XIX века.

Начало — в 16.00.

Адрес: улица Ланжероновская, 2.

Стоимость билетов — 40 грн.

Фото: Картина Михаила Врубеля “Демон”

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Анастасия Епурь
Анастасия ЕпурьПРОФИЛЬ
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