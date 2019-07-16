Одесский кот-ловелас трапезничает 21 раз в день и водит за нос семерых хозяек

В Одессе полосатый кот водит за нос сразу семерых потенциальных хозяек. Хвостатый хитрец живет на улице Ектерининской и не пропускает ни одного шанса подкрепиться.

Об этом речь идет в сюжете ТСН. Так, он наловчился просить еду в семи окрестных магазинах. Причем в каждом питомца считают своим. Для него даже придумали семь разных кличек, например, в одном зовут Джемалем.

Интересно, что котика подкармливают исключительно женщины. Прикипев к усатому всей душой, ждут с лакомствами к завтраку, обеду и ужину. Котейка же нагло пользуется их добротой. Отзывается на каждую кличку, от угощений не отказывается и нигде не пропускает возможности перекусить.

В душе дамы, подкармливающие кота, догадываются о похождениях хитрого ловеласа. Из ревности даже высмеивают клички, придуманные друг другом. Но как тут устоишь, смотря в большие зеленые глаза любимца?

Так соперницы терпят измены, скрепя сердце, видимо, боясь потерять друга. А предприимчивый котик от такой заботы только расцветает. Шутка ли – принимать пищу по 21 разу в день! Так что весит хитрец уже немало – целых 10 килограммов.