Одесский календарь: новый выпуск посвятили улице Старопортофранковской

Уже установившейся традиции 1 сентября одесситы собираются в Золотом зале литературного музея, чтобы встреть новый Одесский год. Новый отсчет жизни города фиксирует календарь, который родился 18 лет назад. Первоначально проект был посвящен просто различным темам истории Одессы. Затем появилась идея рассказать в нем о первых, старинных, наиболее интересных улицах города.

18-й календарь посвящен истории улицы Старопортофранковской, ставшей для одесситов символом «вольного города». И мечта о «золотом веке» порто-франко осталась в крови поколений.

– Изначально это была не улица, а граница между городом и предместьями, линия оборонительных казарм, – рассказал одесский краевед Олег Губарь. – Линия порто-франко – зона беспошлинной торговли – планировалась по их уже существующей линии, с обширной эспланадой. А потом была преобразована в нынешний бульвар и стала улицей.

Подготовила календарь ведущий научный сотрудник музея Екатерина Ергиева. А помогали ей известные краеведы и коллекционеры города, сотрудники областного архива и национальной научной библиотеки.

– Работать над проектом было очень увлекательно. Улица Старопортофранковская – немного вдалеке от центральной жизни города. Вопрос, который возникал поневоле, что же показать на 12 страницах календаря? Но по мере работы фактов, которые хотелось отразить, появлялось все больше. Так что на некоторых страницах представлено несколько объектов, – рассказала Екатерина. – Больше всего хотелось показать, что эта улица – своеобразный рубеж. Ее называли «классовым поясом» – она разделяет центр и Молдаванку. Здесь не было бойкой торговли, ремесленных мастерских, модных фотоателье. Но зато – множество учебных заведений и благотворительных учреждений. Например, в доме № 2 располагалась дешевая столовая «Юбилейная», открытая к столетнему юбилею города. А еще – «Столовая для застенчивой бедноты, для интеллигентного класса», множество всевозможных приютов: для подкидышей, «Капля молока» для младенцев. К тому же – огромное количество учебных заведений: 2-я мужская гимназия, 2-я женская гимназия, ремесленное училище, женское шестиклассное училище… Жилье здесь было дешевое.

И проживали на Старопортофранковской люди, составившие литературную славу Одессы: Илья Ильф, Вера Инбер, Борис Житков, Степан Олейник, Михаил Жванецкий.

Одесский календарь, по сути, подробная монография – история Одессы в документах и артефактах. Но в этом году удалось отпечатать его небольшим тиражом.

Ранее сообщалось, что в Одессе появилась мемориальная стена памяти захороненных на Первом городском кладбище.