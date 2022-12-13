Одесский электротранспорт 13 декабря работать не будет

Во вторник, 13 декабря, трамваи и троллейбусы в Одессе на свои маршруты не выйдут. Дефицит мощности в энергосистеме не позволяет начать работу электротранспорта.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Снабжение Одессы электроэнергией потихоньку налаживается, но имеющейся мощности пока недостаточно для возобновления работы в городе общественного электротранспорта.

Напомним, что утром 10 декабря государство-террорист россия нанесла удар дронами-камикадзе по энергетическим объектам в Одесской области.

После этого областной центр и область остались без электроэнергии. 12 декабря удалось восстановить энергопоставки для населения. Но городской электротранспорт пока вынужден отстаиваться в депо.

В Одесском регионе продолжают действовать экстренные отключения света.