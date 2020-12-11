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Одесский фонд «Корпорация монстров» ушел на «коронавирусную» самоизоляцию

Одесский фонд «Корпорация монстров» ушел на «коронавирусную» самоизоляцию

Одесский благотворительный фонд «Корпорация монстров» уходит на самоизоляцию из-за заразившихся коронавирусом сотрудников.

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Об этом сообщила глава фонда, известный одесский волонтер Екатерина Ножевникова.

«Фонд «Корпорация Монстров» с завтрашнего дня выходит в дежурный режим. К сожалению, как мы не придерживались всех норм, общение ежедневное с коронавирусными больными нас догнало – ещё у одного из сотрудников обнаружен коронавирус, и все остальные автоматом уходят на самоизоляцию», – написала она накануне у себя в Facebook.

Между тем, по словам Ножевниковой, полностью закрыться фонд не может ради выдачи одесситам кислородных концентраторов, а также выдачи необходимого для опорных больниц, и будет работать в вахтеном режиме с 12:00 до 18:00 часов.

«Бухгалтерия выведена давно на дистанционное и работает – бумаги ждать не будут (также остаётся круглосуточно дежурный на телефоне – для срочных вопросов). Первые дни заступают уже переболевшие, потом выходят те, которые пока сидят и пишут уже свои завещания. (Мы, как оказалось, жуткие все ипохондрики и паникеры)», – добавила Ножевникова.

Все это время в офисе корпорации будут находиться один сотрудник и охранник. При этом передача концентраторов будут проходить на улице.

Также глава «Корпорации монстров» просит волонтеров, которые уже перенесли «ковид», оказать фонду посильную помощь.

Ранее сама Ножевникова заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.

Как сообщала «Одесская жизнь», глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова вошла в ТОП-5 лучших волонтеров Украины.

Благотворительный фонд «Корпорация монстров» объединяет десятки волонтеров из Одессы и Одесской области. Фонд оказывает медицинскую, гуманитарную и социальную помощь детям, переселенцами и пожилым людям. А в 2020 году «Корпорация монстров» фактически открыла для себя еще один фронт – фронт помощи пострадавшим от коронавируса и тем, кто с тяжелыми последствиями переболел COVID-19. В частности, фонд закупил уже несколько партий кислородных концентраторов.

Фото: monstrov.org

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Редакция ПРОФИЛЬ

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