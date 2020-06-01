Жадность “в квадрате”: одесский чиновник второй раз попался на взятке

Инспектор областного управления Гоструда повторно попался на получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Так, в феврале 2020 года предприниматель дал подозреваемому взятку в размере 700 долларов. Взамен чиновник обещал не привлекать бизнесмена к ответственности за нарушения, которые обнаружили во время проверки. Взяточника поймали в момент получения денег. Сейчас он отстранен от должности. Областная прокуратура уже направила обвинительный акт в суд по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Между тем, работник Госструда проходит еще по одному коррупционному делу. Если его признают виновным, то могут посадить на 10 лет в тюрьму и лишить имущества.

Фото: 1news.zp.ua

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