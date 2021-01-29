Одесский чиновник «погорел» на долларовой взятке за МАФ

В Одессе полицейские разоблачили во взяточничестве чиновника одной из районных администраций – он вымогал деньги у местных предпринимателей.

По сообщению управления Нацполиции в Одесской области, начальник одного из отделом райадминистрации вымогал у предпринимателя 1 тысячу долларов за содействие в предоставлении разрешения на размещение МАФа.

Взяточника задержали 28 января сразу же после получения им оговоренной суммы. Ему уже сообщили о подозрении.

За содеянное чиновнику может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет и конфискацией имущества.

Фото: пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области