Одесский «Черноморец» сыграл с “Шерифом” из ПМР

Одесский «Черноморец» провел второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов.
В Тирасполе (Приднестровье) 3 февраля одесситы сыграли с чемпионом Молдовы тираспольским «Шерифом».
«Черноморец» открыл счет на 37 минуте усилиями Артема Ковбасы, однако еще до перерыва «шерифы» сравняли счет (с пенальти).
На 90-й минуте “моряки” сумели во второй раз забить мяч в ворота соперника. В итоге – 2:1, вторая виктория «Черноморца» в 2021 году.
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