Одесский «Черноморец» сыграл с “Шерифом” из ПМР

Мы наконец смогли выдохнуть, проводив тяжелый 2020 год. Но расслабляться не время. Наступил год 2021-й. А его, между прочим, многие аналитики называют второй попыткой 2020 года. Но не переживайте. Речь о хорошем. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году отменились тысячи мероприятий в самых разных сферах и самого разного уровня. Их организаторы надеются провести в году наступившем. Также нас ждут и другие интересные и положительные события. Какие – расскажем в нашем материале.

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