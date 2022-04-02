Одесский Центр админуслуг не принимает документы на паспорта

Департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета временно не проводит прием граждан на получение паспортных услуг. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В настоящее время одесситы могут только получить уже готовые документы – ID-карты, загранпаспорта (детские и взрослые) и свидетельства о рождении. Их можно получить в подразделениях Центра предоставления админуслуг с понедельника по субботу с 10:00 до 15:30.

Тем гражданам, чьи документы уже готовы, придет SMS-сообщение.

О возобновлении приема документов в подразделениях Центра будет сообщено дополнительно.

Адреса подразделений Центра админуслуг в Одессе:

ул. Косовская, 2Д;

проспект Добровольского, 106;

ул. Академика Королева, 9;

ул. Генерала Петрова, 22.

Для удостоверения личности, подтверждения гражданства Украины или специального статуса во время военного положения граждане, временно оставшиеся без паспортов, могут предъявлять в качестве документа, удостоверяющего личность, документ, срок действия которого истек, или в который своевременно не вклеена фотография.