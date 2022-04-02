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Одесский Центр админуслуг не принимает документы на паспорта

Одесский Центр админуслуг не принимает документы на паспорта

Департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета временно не проводит прием граждан на получение паспортных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В настоящее время одесситы могут только получить уже готовые документы – ID-карты, загранпаспорта (детские и взрослые) и свидетельства о рождении. Их можно получить в подразделениях Центра предоставления админуслуг с понедельника по субботу с 10:00 до 15:30.

Тем гражданам, чьи документы уже готовы, придет SMS-сообщение.

О возобновлении приема документов в подразделениях Центра будет сообщено дополнительно.

Адреса подразделений Центра админуслуг в Одессе:

  • ул. Косовская, 2Д;
  • проспект Добровольского, 106;
  • ул. Академика Королева, 9;
  • ул. Генерала Петрова, 22.

Для удостоверения личности, подтверждения гражданства Украины или специального статуса во время военного положения граждане, временно оставшиеся без паспортов, могут предъявлять в качестве документа, удостоверяющего личность, документ, срок действия которого истек, или в который своевременно не вклеена фотография.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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