Одесский Центр админуслуг не принимает документы на паспорта

Департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета временно не проводит прием граждан на получение паспортных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
В настоящее время одесситы могут только получить уже готовые документы – ID-карты, загранпаспорта (детские и взрослые) и свидетельства о рождении. Их можно получить в подразделениях Центра предоставления админуслуг с понедельника по субботу с 10:00 до 15:30.
Тем гражданам, чьи документы уже готовы, придет SMS-сообщение.
О возобновлении приема документов в подразделениях Центра будет сообщено дополнительно.
Адреса подразделений Центра админуслуг в Одессе:
- ул. Косовская, 2Д;
- проспект Добровольского, 106;
- ул. Академика Королева, 9;
- ул. Генерала Петрова, 22.
Для удостоверения личности, подтверждения гражданства Украины или специального статуса во время военного положения граждане, временно оставшиеся без паспортов, могут предъявлять в качестве документа, удостоверяющего личность, документ, срок действия которого истек, или в который своевременно не вклеена фотография.