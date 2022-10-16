Одесский активист готов заплатить $10 тысяч тому, кто возьмет в плен террориста Гиркина

Сергей Стерненко, известный общественный активист из Одессы, готов заплатить из личных средств 10 тысяч долларов тому, кто пленит террориста Игоря Гиркина.

Об этом сообщил сам Сергей Стерненко в своих социальных сетях.

Поводом для такого заявления стало появление информации о том, что российского спецслужбиста и террориста Игоря Гиркина отравили на фронт в наказание за то, что он сильно критиковал руководство российской армии за то, как россияне ведут войну в Украине. Гиркин требовал увеличить численность армии еще более беспощадно убивать украинцев.

Уже более недели он не появлялся в своих социальных сетях, зато его жена опубликовала фото, где она стоит рядом с Гиркиным, одетым в военную форму.

Идею Сергея Стерненко о вознаграждении за поимку террориста поддержали лидер группы «Антитела» Тарас Тополя, военный Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский и глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Каждый из них согласен добавить от себе еще по 10 тысяч долларов США. В общей сложности награда за живого Гиркина составляет теперь $50 тысяч.

«Чувствую, что нам в багажнике его могут привезти бурить», — подытожил Стерненко.

Игорь Гиркин – бывший главарь террористической военной группировки «Народное ополчение Донбасса». Затем называл себя «министром обороны днр» и причастен к сбитию пассажирского Boeing 777 в 2014 году. За это в 2019 году Нидерланды объявили его в международный розыск.

Ранее сообщалось, что активист Демьян Ганул обещал награду 10 тысяч гривен за информацию о вандалах, повредивших мемориал на месте гибели одесского евромайдановца Сергея Иванова.

Коллаж: «24 канал»