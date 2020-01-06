Одесский аэропорт побил рекорд по количеству пассажиров и не собирается останавливаться

Одесский аэропорт за 2019 год обслужил 1,69 млн пассажиров, что на 17,1% больше, чем в предыдущем году.

Как сообщили в пресс-службе “Международного аэропорта “Одесса”, это связано с открытием новых направлений, появлением популярных лоукост-компаний и увеличением количества рейсов.

Пассажиропоток на международных авиарейсах составил почти 1,4 миллиона человек, на внутренних – 290,7 тысяч пассажиров.

До середины 2020 года в аэропорту обещают завершить строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Сейчас из Одессы можно улететь в 35 направлениях, а в этом году в аэропорту хотят преодолеть показатель пассажиропотока в 2 миллиона.

Фото: видео: Международный аэропорт “Одесса”

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