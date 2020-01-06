fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесский аэропорт побил рекорд по количеству пассажиров и не собирается останавливаться

Одесский аэропорт побил рекорд по количеству пассажиров и не собирается останавливаться

Одесский аэропорт за 2019 год обслужил 1,69 млн пассажиров, что на 17,1% больше, чем в предыдущем году.

Как сообщили в пресс-службе “Международного аэропорта “Одесса”, это связано с открытием новых направлений, появлением популярных лоукост-компаний  и увеличением количества рейсов.

Пассажиропоток на международных авиарейсах составил почти 1,4 миллиона человек, на внутренних – 290,7 тысяч пассажиров.

До середины 2020 года в аэропорту обещают завершить строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Сейчас из Одессы можно улететь в 35 направлениях, а в этом году в аэропорту хотят преодолеть показатель пассажиропотока в 2 миллиона.

Фото: видео: Международный аэропорт “Одесса”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить