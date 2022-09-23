Одесские зенитчики сбили на Николаевщине 4 дрона-камикадзе

Вечером четверга, 22 сентября 2022 года, в небе над территорией Николаевской области наши Силы обороны уничтожили пять вражеских дронов-камикадзе, причем четыре из них сбили воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг».

Об этом сообщил в своем утреннем обращении к одесситам и жителям Одесской области спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

В Оперативном командовании «Юг» при этом уточнили, что дроны-камикадзе «Shahed-136» иранского производства были сбиты двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности.

Также Братчук рассказал, что флот рашистов остается в акватории Черного моря и по состоянию на сегодняшнее утро там пребывают четыре ракетоносителя – три надводных и одна подводная лодка. Суммарно они несут на борту 28 ракет «Калибр».

В то же время ночь на пятницу, 23 сентября, была спокойной – обошлось без обстрелов.

Помимо этого, спикер Одесской ОВА предупреждает: в Одесском районе будет проведено контролируемое уничтожение минометной мины времен Второй Мировой войны. Поэтому жителям региона не следует пугаться, услышав взрыв.

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