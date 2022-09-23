Новости Одессы и Одесской области

Одесские зенитчики сбили на Николаевщине 4 дрона-камикадзе

Одесские зенитчики сбили на Николаевщине 4 дрона-камикадзе

Вечером четверга, 22 сентября 2022 года, в небе над территорией Николаевской области наши Силы обороны уничтожили пять вражеских дронов-камикадзе, причем четыре из них сбили воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг».

Об этом сообщил в своем утреннем обращении к одесситам и жителям Одесской области спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

В Оперативном командовании «Юг» при этом уточнили, что дроны-камикадзе «Shahed-136» иранского производства были сбиты двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности.

Также Братчук рассказал, что флот рашистов остается в акватории Черного моря и по состоянию на сегодняшнее утро там пребывают четыре ракетоносителя – три надводных и одна подводная лодка. Суммарно они несут на борту 28 ракет «Калибр».

В то же время ночь на пятницу, 23 сентября, была спокойной – обошлось без обстрелов.

Помимо этого, спикер Одесской ОВА предупреждает: в Одесском районе будет проведено контролируемое уничтожение минометной мины времен Второй Мировой войны. Поэтому жителям региона не следует пугаться, услышав взрыв.

Новость по теме: Одесские зенитчики сбили второй российский самолет за 5 дней

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить