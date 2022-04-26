Одесские военнослужащие сочетались браком по законам военного времени (видео)

В Одессе сыграли первые свадьбы по законам военного времени, когда военнослужащих молодоженов расписывал командир. Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, ссылаясь на информацию горсовета.

Праздник прошел в одном из одесских воинских подразделений. Ведущим мероприятия стал известный телеведущий и артист Даниэль Салем. Также для молодых выступили Коля Серга и Олег Скрипка.

От имени городских властей новосозданные семьи поздравил заместитель мэра Павел Вугельман, он вручил новобрачным подарки для дома.

Фото иллюстративное, видео Иа Одессит