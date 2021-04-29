Одесские вандалы «потрудились» у памятника Вере Холодной (фото)

Очередной акт вандализма зафиксирован в Одессе. На сей раз вандалы «покурочили» гранитную плитку у основания памятника актрисе немого кино Вере Холодной на улице Преображенской.

Об этом сообщают в КП «Сервисный центр»:

Специалисты участка по обслуживанию объектов монументального искусства, которые не являются культурным наследием КП «Сервисный центр», оперативно заменили поврежденную плитку и привели памятник в надлежащий вид.

Справка:

Памятник Вере Холодной на улице Преображенской создан из бронзы одесским скульптором Александром Токаревым. Он был открыт в 2003 году во время празднования Дня города. На открытии памятника присутствовала внучатая племянница актрисы Людмила Соколова.

Монументальная композиция представляет собой бронзовую фигуру Веры Холодной в человеческий рост, стоящую на высоком постаменте в виде сцены.

Памятник установлен рядом с местом, где находился флигель дома Папудова – здесь актриса жила перед самой смертью и здесь же умерла.

Памятник не в первый раз подвергается нашествию вандалов. Когда-то у ног актрисы лежал букет бронзовых цветов: эту деталь композиции неоднократно уничтожали.

«Пропадавшие» бронзовые цветы заменялись новыми, но те снова «исчезали».

Напомним, ранее одесские вандалы «отметились» на Театральной площади, где в очередной раз сломали фонтан возле Оперного театра. Позже фонтан отремонтировали.

Фото: КП «Сервисный центр»; фото памятника – автора