Одесские торговые центры пока не закрывают, но проводят дезинфекцию и предлагают антисептики

Руководство торгово-развлекательных центров в нашем городе уже отозвалось на просьбы и рекомендации Минздрава, введя в своих помещениях контроль посетителей, а также противоэпидемиологические меры. Однако театры и музеи в городе закрыли.

Как сообщает Украинская служба информации, самые крупные ТРЦ и ТЦ продолжают работать. Так, «Сити Центр», «Fontan Sky», «Gagarin Plaza», «Ривьера» работают без изменений в своем графике, но проводят дезинфекцию помещений. Клининг-центры работают в усиленном режиме. А ещё внутри зданий ТЦ, во всех кафе, рядом с фудкортами и в кинотеатрах разместили антисептики.

Работа кинотеатров «Синема Сити», «Планета Кино» и Multiplex не изменилась. Сеансы проходят по расписанию. Но как и в ТРЦ, меры очистки специальными средствами усилены и установлены емкости с антисептиками.

Напомним, театр Музыкальной комедии перешел на онлайн-трансляцию спектаклей. А другие одесские театры и музеи прекратили принимать посетителей.

Фото: “Дети в городе”

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