fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесские торговые центры пока не закрывают, но проводят дезинфекцию и предлагают антисептики

Одесские торговые центры пока не закрывают, но проводят дезинфекцию и предлагают антисептики

Руководство торгово-развлекательных центров в нашем городе уже отозвалось на просьбы и рекомендации Минздрава, введя в своих помещениях контроль посетителей, а также противоэпидемиологические меры. Однако театры и музеи в городе закрыли.

Как сообщает Украинская служба информации, самые крупные ТРЦ и ТЦ продолжают работать. Так, «Сити Центр», «Fontan Sky», «Gagarin Plaza», «Ривьера» работают без изменений в своем графике, но проводят дезинфекцию помещений. Клининг-центры работают в усиленном режиме. А ещё внутри зданий ТЦ, во всех кафе, рядом с фудкортами и в кинотеатрах разместили антисептики.

Работа кинотеатров «Синема Сити», «Планета Кино» и Multiplex не изменилась. Сеансы проходят по расписанию. Но как и в ТРЦ, меры очистки специальными средствами усилены и установлены емкости с антисептиками.

Напомним, театр Музыкальной комедии перешел на онлайн-трансляцию спектаклей. А другие одесские театры и музеи прекратили принимать посетителей.

Фото: “Дети в городе”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить