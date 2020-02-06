Одесские театры приглашают принять участие в “Украинском театральном Оскаре ”

До 15 марта 2020 года театральные коллективы Одессы приглашают подать заявки на участие в третьем театральном фестивале-премии “ГРА”. Премия учреждена Национальным союзом театральных деятелей Украины и призвана объединить молодых и прогрессивных театральных деятелей и коллективы. За накал страстей, который сопутствует на протяжении всего периода отбора, и масштабность в творческих кругах премию нарекли “Украинским театральным Оскаром”.

У всех участников конкурса имеются равные шансы на победу. А все театры, которые войдут в короткий список, получат возможность показать свои спектакли столичной публике. У многих коллективов из отдаленных регионов появится возможность заявить о себе на всю страну. Одесские театры традиционно значатся в списке участников.

– С первого фестиваля-премии с нами «иГРАют» театры музкомедии, кукол, ТЮЗ им. Ю. Олеши, – рассказывает Анна Липковская, глава Экспертного совета фестиваля-премии. – На второй раз присоединились также Театр им. В. Василько и Национальная опера – и сразу же попали в лонг-лист. Всего за два года в игре приняли участие 10 одесских спектаклей, в лонг-лист вошли 5 из них, в шорт-лист – 2 (опера «Орфей и Эвридика» и «Бабы Бабеля» театра кукол). Такие проценты впечатляют. Это – репутационный капитал, если хотите. Киев, Одесса (в алфавитном порядке, чтобы никого не обидеть) – неоспоримые основные театральные центры Украины. Правда, пока ни один одесский театр еще не побеждал, но, зная некоторые премьеры 2019 года, которые могут быть поданы на рассмотрение Экспертной группы, убеждена: шансы неплохие.

В этом году принять участие могут профессиональные театральные коллективы различных форм собственности: государственные, коммунальные, частные. Подавать заявки могут также общественные организации, уставная деятельность которых связана с театральным искусством и которые были зарегистрированы не менее чем за два года до даты подачи. Каждый заявитель имеет право выдвинуть на соискание премии только одну из премьер, вышедших в течение года с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Отбор участников осуществляется в несколько этапов. Сначала на основе поданных от театров заявок Экспертный Совет, (состоит из известных и компетентных театральных критиков, театро- и музыковедов) сформирует лонг-лист участников. Далее в марте-июне эксперты проедут по Украине и пересмотрят лично все спектакли из лонг-листа, чтобы сформировать шорт-лист из 12 спектаклей. А в конце ноября в Киеве состоится открытый показ спектаклей-финалистов и объявление победителей международным жюри. Театральный коллектив, в репертуар которого входит спектакль-победитель, награждается Дипломом лауреата и денежным вознаграждением на реализацию нового творческого проекта.

Узнать более подробную информацию о премии и подать заявку можно на сайте НСТДУ.

Фото с сайта Национального союза театральных деятелей Украины

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