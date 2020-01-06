Одесские спасатели перешли на усиленный режим службы и просят следить за детьми

В связи с празднованием Рождества подразделения ГСЧС переведены на усиленный режим защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Однако, чтобы не доводить дело до вызова службы, каждому гражданину необходимо придерживаться правил безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На данный момент служба усиленно занимается мониторингом техногенной и пожарной безопасности совместно с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности.

Всего в Украине в период празднования Рождества на круглосуточном дежурстве находится около семи тысяч человек и две тысячи единиц техники, а если ситуация ухудшится, то эти цифры увеличатся почти в два раза.

Напомним, что ранее в ГСЧС Одесской области рассказывали, как использовать пиротехнику, в ГУНП Одесской области также подготовили несколько советов для безопасного празднования. отдельное внимание следует уделять детям. Поэтому на сайте пресс-службы ГСЧС появилась информация о том, как следить за безопасностью ребенка:

Если вы оставляете ребенка дома одного, убедитесь, что все имеющиеся в доме электроприборы и газовое оборудование находятся в исправном состоянии, а спички спрятаны в недоступном месте,

Не позволяйте детям играть с электрогирляндами,

Научите детей в случае опасности вызвать спасателей по номеру 101,

Не оставляйте детей дома одних, если они не способны самостоятельно решить проблемы, которые могут возникнуть,

Воспитывайте у ребенка сознательное отношение к правилам безопасности жизнедеятельности.

«Помните, что безопасность вашего ребенка – это, прежде всего, ваша личная ответственность», – добавили в службе.

Фото: ГСЧС

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