Одесские школы и детские сады до 1 сентября будут на карантине

«Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО,» – заявил главный государственный санитарный Виктор Ляшко.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить к новому учебному году школы, детские сады. Таким образом сомнительно, что дошкольные заведеня откоются до 1 сентября.

Со школами дела обстоят несколько иначе.

ШКОЛЫ. Будут закрыты до 1 сентября.

До 31 мая в школах будут проводить он-лайн уроки. Учебный год планируют завершить до 1 июля.

Кроме того, МОН настоятельно рекомендует воздержаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров.

ВНО. Пока отменять не собираются. Его проведут с соблюдением все карантинных мер, а также ограничат количество находящихся в аудиториях учеников и обеспечат дополнительные меры дезинфекции. Даты проведения ВНО будут уточняться.

Государственная итоговая аттестация, как уже ранее сообщало МОН, для учеников 4-х и 9-х классов в этом году отменена.

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Фото: zoda.gov.ua

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