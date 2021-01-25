Одесские школьники вышли с карантина

После локдауна: как в Украине будут работать школы и вузы 25 января, после окончания локдауна вновь выйдут на занятия школьники и студенты. Как будут работать после окончания жесткого карантина школы, вузы и другие учреждения образования разъяснили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины. ПОДРОБНЕЕ

Как будут учиться школьники после локдауна – комментарий министра образования Ученики выпускных классов школ в Украине после завершения жесткого карантина (с 25 января) вернутся к смешанной форме обучения. А в тех областях страны, где ситуация с коронавирусом будет контролируемой, ученики 9 и 11 классов смогут вернуться к полноценному очному обучению. ПОДРОБНЕЕ