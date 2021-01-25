Одесские школьники вышли с карантина

Школы Одессы возобновили очное обучение. В учебных заведениях соблюдены все требования карантина.
Об этом на совещании в мэрии сообщила директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич.
«Участники учебного процесса обеспечены средствами гигиены, дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты», – отметила Буйневич.
Также открыли детсад №304, который был на карантине три недели.
Но на карантине три группы в разных детских садах №232 (ОРВИ), 266 и 274 (COVID-19).
Напомним, что в Украине завершился жесткий карантин.