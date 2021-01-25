Новости Одессы и Одесской области

Одесские школьники вышли с карантина

Одесские школьники вышли с карантина

Школы Одессы возобновили очное обучение. В учебных заведениях соблюдены все требования карантина. 

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Об этом на совещании в  мэрии сообщила директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич.

«Участники учебного процесса обеспечены средствами гигиены, дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты», – отметила Буйневич.

Также открыли детсад №304, который был на карантине три недели.

Но на карантине три группы в разных детских садах №232 (ОРВИ), 266 и 274 (COVID-19).

Напомним, что в Украине завершился жесткий карантин.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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