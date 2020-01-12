В Одессе правоохранители вернули маме потерявшегося трехлетнего ребенка

На улице Преображенской одесситы заметили маленькую девочку, которая гуляла без сопровождения взрослых.

Сообщили о найденыше в полицию.

Правоохранители прибыли на место, когда попытались узнать у девочки, как она там оказалась, выяснилось, что малышка не разговаривает.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

С помощью жестов ребенок смог показать, где примерно может быть его мама. В итоге полицейские прошерстили территорию и буквально в считанные минуты нашли мать малышки.

Женщина объяснила, что отвлеклась на младшего ребенка и не заметила, как старшая дочь пропала. Правоохранители ограничились профилактической беседой с одесситкой.

Правоохранители просят горожан не оставаться в стороне, заметив детей, оставшихся без присмотра, и сразу звонить по номеру 102.

Фото: Патрульная полиция Одесской области

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