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Новости Одессы и Одесской области

Одесские пограничники сегодня спасали жизни своей кровью

Одесские пограничники сегодня спасали жизни своей кровью

Более 30 пограничников Южного управления Госпогранслужбы и Одесского погранотряда во всемирный День донора присоединились к акции «Сдай кровь – спаси жизнь».

На Одесской областной станции ​​переливания крови защитники границ сдали около 15 л крови.

К акции присоединились и пограничники из других городов Одесской области – более 60 военнослужащих стали донорами крови.

 

В пресс-службе Южного управления ГПСУ подчеркнули, что «зеленые береты» добровольно сдают кровь не только в день донора, а реагируют и на экстренные призывы о помощи в СМИ и соцсетях.

А поскольку летом, в сезон отпусков, доноров становится меньше, дополнительный объем «пограничной крови» может пригодиться, чтобы при необходимости спасти человеческие жизни.

 

Фото пресс-службы ГПСУ

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