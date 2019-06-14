Одесские пограничники сегодня спасали жизни своей кровью

Более 30 пограничников Южного управления Госпогранслужбы и Одесского погранотряда во всемирный День донора присоединились к акции «Сдай кровь – спаси жизнь».
На Одесской областной станции переливания крови защитники границ сдали около 15 л крови.
К акции присоединились и пограничники из других городов Одесской области – более 60 военнослужащих стали донорами крови.
В пресс-службе Южного управления ГПСУ подчеркнули, что «зеленые береты» добровольно сдают кровь не только в день донора, а реагируют и на экстренные призывы о помощи в СМИ и соцсетях.
А поскольку летом, в сезон отпусков, доноров становится меньше, дополнительный объем «пограничной крови» может пригодиться, чтобы при необходимости спасти человеческие жизни.
Фото пресс-службы ГПСУ
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