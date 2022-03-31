Одесские патрульные во время комендантского часа задержали вооруженных людей

Во время комендантского часа в Одессе остановили автомобиль, в котором было огнестрельное оружие и патроны.

Ночью, во время комендантского часа, 31 марта в Одессе патрульные остановили машину. В багажнике они обнаружили огнестрельное оружие и патроны. Об этом сообщила спикер Патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

По ее словам, в автомобиле находились водитель и пассажир. Документов на оружие у них не было.

— Водитель и пассажир передали следственной оперативной группе для дальнейшего выяснения дела, – заявила пресс-секретарь.

Источник: «Суспільне. Одеса»