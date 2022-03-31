Одесские патрульные изымают авто у нетрезвых водителей для нужд ВСУ

В период действия военного положения одесские патрульные полицейские изымают автомобили для нужд Вооруженных Сил Украины, у водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

«Управление транспортом под хмельком всегда угрожает как безопасности водителя, который пренебрег установленными правилами дорожного движения, так и безопасности других участников дорожного движения»,

– напоминают патрульные.

Обнаружив за рулем пьяного водителя, одесские патрульные составляют на нарушителя административный протокол, отстраняют его от управления и изымают транспорт. В дальнейшем такие автомобили полицейские передают военнослужащим.

Водителям в очередной раз напоминают: вождение и алкоголь несовместимы.

Фото с Телеграм-канала Патрульной полиции Одесской области