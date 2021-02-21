Одесские медики выполнили уникальную операцию

В государственном учреждении «Институт глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова НАМНУ» в Одессе впервые в мире провели уникальную операцию по удалению внутриглазной гемангиомы хориоидеи большого размера.

Операция была проведена еще в конце 2020 года 21-летней пациентке, в отношении которой нельзя было использовать нехирургические методы лечения из-за большого размера опухоли, которая продолжала расти.

«Понимая, что будет означать для молодой активной девушки потеря глаза и с косметической, и с психологической точки зрения, врачи Института имени Филатова предложили пациентке операцию», — сказано в пресс-релизе института.

Операцию провел один из авторов метода, доктор медицинских наук Николай Уманец. Во время операции, длившейся несколько часов, каждый рассеченный сосуд «заваривали» во избежание кровотечения.

«Когда через месяц пациентка приехала на осмотр, врачи не только убедились в том, что им удалось сохранить глаз, но и выявили появление у нее «силуэтного зрения», которого не было до операции», — сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время специалисты института готовят публикации в известные в мире офтальмологические издания. Сделанная во время операции видеосъемка позволит представить уникальное достижение на мировых конференциях и конгрессах.

Гемангиомы (hemangioma) — доброкачественные новообразования, которые поражают кровеносные сосуды человека в различных участках тела. В случае образования в сосудистой оболочке глаза (хориоидее), они не угрожают жизни пациента, однако сопровождаются значительным снижением зрения и могут стать причиной развития серьезных осложнений.

Чаще всего единственным способом решения проблемы является удаление глаза.

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