Одесские маршрутки будут дезинфицировать на конечных остановках

Одесская мэрия требует от перевозчиков маршрутных такси в конце рабочего дня дезинфицировать автомобили на конечных остановках. Такие меры принимают, чтобы избежать распространения коронавируса в городе.

Как передает “УСИ”, об этом сообщил директор департамента транспорта Одесского горсовета Александр Илько.

Специальная комиссия будет без предупреждения приезжать на конечные остановки и контролировать, как маршрутчики проводят санитарную обработку транспорта.

Журналисты даже предложили вести онлайн-трансляцию дезинфекции маршруток.

Напомним, в Украине объявлен трехнедельный карантин. Ранее мы рассказывали, как Одесса и область готовятся к эпидемии.

Фото: Инфопорт

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