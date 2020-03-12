Изоляция в санатории «Куяльник» и более 10 тысяч тестов на коронавирус: как в Одесском регионе готовятся к эпидемии?

Массовые мероприятия, численностью более 200 человек – запрещены. Детские сады все ещё работают в дежурном режиме, в отличие от школ и ВУЗов, которые закрыты на трёхнедельный карантин. Порты работают в штатном режиме. Одесса получит 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, а область – тысячу. Такие меры предпринимают в Одесской области по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый. Эти решения утвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент «Одесской жизни».

По словам Максима Куцего, в связи с карантином все школы, учреждения специального образования и высшие учебные заведения закрыты на трехнедельный карантин. Однако малыши смогут ходить в детские сады в случае, если родители не смогут за ними присматривать в утреннее и дневное время.

Работа контрольно-пропускных пунктов ограничена, а медики тщательно проверяют прибывших в Одессу. Вместе с этим, массовые мероприятия, на которых присутствует более двухсот человек, – запрещены. Однако театры, кинотеатры и ТРЦ все ещё будут работать без изменений. «Если ситуация ухудшится, то и их придется временно закрыть», – сказал Максим Куцый.

Также стало известно, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предложила сделать базой обсервации санаторий «Куяльник». Там предлагается изолировать больных, у которых будут подозревать или выявят коронавирус.

Более трех миллионов гривен будет потрачено на экспресс-тесты для диагностики коронавируса. Вскоре город получит около 10 тысяч таких тестов, а в область доставят тысячу тестов.

В городе уже было два случая, при которых у пациентов подозревали коронавирус, также подобное наблюдали и у ребенка из Рени. Но медики заключили, что это был обычный грипп.

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