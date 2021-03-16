Одесские краеведы призывают взять под охрану дом с уникальными фресками

Одесские краеведы обратились к горожанам с просьбой внести свой посильный вклад по взятию под охрану, то есть, придать статус объекта культурного наследия Украины, дом на улице Уютной, 3.

В прошлом году одесский краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов сообщил, что в доме на Уютной, 3 под слоем штукатурки были обнаружены исторические фрески, выполненные в украинских национальных мотивах.

Три исторические фрески – это настенные изображения украинцев в национальной одежде, их быт; люди изображены и на фоне хаток с соломенными крышами. Фрески сохранились довольно неплохо.

Позже глава Южного отделения Украинского института Национальной памяти Сергей Гуцалюк предположил, что обнаруженные фрески – это копии рисунков на поздравительных открытках известного одесского художника конца XIX-начала XX веков Амвросия Ждахи. Коллекция этих открыток хранится в Одесском историко-краеведческом музее на Гаванной.

Открытки печатались в Одессе, каждая из них сопровождалась текстом и нотами старинных украинских песен. Они пользовались в Одессе большой популярностью.

Как рассказывает Дмитрий Жданов, дом на Уютной, 3 принадлежал капитану Адольфу Динни. После революции 1917 года ему оставили комнату, а в доме располагался экспериментальный детский дом им. Короленко.

Дом официально не является памятником архитектурного, культурного или исторического наследия. Краеведы просят это исправить.

«Друзья! Нужно сохранить украинское культурное наследие Одессы! Этот дом с фресками должны взять под охрану как объект культурного наследия Украины. Предлагаю прислать свое обращение для предоставления дому и фрескам охранного статуса!» – обращается к одесситам Дмитрий Жданов.

Свое электронное обращение вы можете сделать здесь.

Фото: Facebook-страница Дмитрия Жданова