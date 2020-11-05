Одесские котики: как дела у хвостатых? (фото)

Коты, как и люди, абсолютно разные: у каждого свой окрас, повадки и нрав. А уж одесские котики – и подавно особенные!
Как дела у наших хвостатиков, узнавал корреспондент «Одесской жизни».
Фото Ивана Мягченкова
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