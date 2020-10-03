Одесские истории: «лестница мертвых» хранит память о первой женщине-маньяке (видео)

Истории и легенды одесского «Привоза» – полиция, пожар и клад (новое видео Одесской жизни) Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что одесский «Привоз» знают во всем мире. Конкуренцию по известности ему может составить разве что торговая зона Елисейских полей в Париже. ПОДРОБНЕЕ

Утесов, Холодная и «Тобою казненные»: в городе появился еще один уголок старой Одессы Мы на углу улиц Успенской и Утесова, где появился еще один маленький уголок старой Одессы. Это мурал, созданный одесской художницей Татьяной Поповиченко. Но сделан он так, словно отсюда теперь можно попасть (дверь приоткрыта) в старый одесский иллюзион «Люксъ», который, кстати, здесь и располагался. ПОДРОБНЕЕ