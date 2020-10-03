Одесские истории: «лестница мертвых» хранит память о первой женщине-маньяке (видео)

Эта старая кажущаяся «замершей» лестница ведет от улицы Дерибасовской на Польский спуск. Этот уголок – одно из самых романтичных и самых мрачных мест Одессы. «Лестница мертвых» – не официальное, а народно-одесское название. И связано оно с одной малоизвестной и жутковатой городских легенд.
Еще одна малоизвестная и жутковатая легенда Одессы…
Gepostet von Одесская жизнь am Freitag, 2. Oktober 2020
Подробнее об одесской «лестнице мертвых» мы писали ЗДЕСЬ.
Также ранее мы рассказывали о легендах одесского «Привоза».