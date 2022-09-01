Одесские доноры пополнили все запасы крови – фотофакт

Все таки одесситы – невероятный народ: всего лишь за несколько часов работы донорского пункта областной станции переливания крови были пополнены все запасы крови, необходимой нашим раненым бойцам. Об этом сообщается в Facebook-группе «Моя Одесса».

Накануне станция переливания крови бросила клич: необходима кровь всех групп и резус-факторов, особенно II(-) и III(-). И одесситы не замедлили откликнуться: за 4 часа работы пункта все запасы были пополнены.

И сейчас медики просят желающих сдать кровь сделать это позже.

Также в группе опубликовали показательное фото:

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