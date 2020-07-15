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Одесские дайверы подняли с морского дна пулемет Максима

Одесские дайверы подняли с морского дна пулемет Максима

Море преподнесло одесским дайверам большой подарок: в районе Ланжерона ими был обнаружен и поднят на поверхность с морского дна пулемет Максима.

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– Дайверы дайвинг-центра «Океан» после очередного погружения нашли пулемет Максима. После приведения в порядок он станет одним из экспонатов музея Военной академии (г. Одесса). А пока офицеры академии, гарнизонный военный капеллан отец Василий Вырезуб приняли участие вместе с дайверами в подъеме на поверхность этой уникальной находки, — сообщают в Одесской Военной академии.

На своей странице в Facebook Одесская Военная также сообщает, что «по словам руководителя дайвинг-центра Ростислава Курочкина, все находки военного назначения дайверы охотно передают военному музею, чтобы будущие офицеры могли собственноручно в прямом смысле прикоснуться истории развития военного вооружения».

Пулемет Максима (англ. Maxim gun) — станковый пулемет, разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Пулемет Максима стал одним из родоначальников автоматического оружия; он широко использовался в ходе колониальных войн, Англо-бурской войны 1899—1902 годов, Первой мировой и Второй мировой войн, а также во многих малых войнах и вооруженных конфликтах XX века. Устаревший, но очень надежный пулемет Максима встречается в горячих точках по всему миру даже в наши дни.

Фото: ФБ-страница Одесской Военной академии

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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