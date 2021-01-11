Одесские чиновники будут следить за публикациями в соцсетях о дистанционном обучении

Департамент образования и науки Одессы будет отслеживать реакцию родителей на ход дистанционного обучения их детей в школах.

Об этом на совещании в мэрии 11 января сообщила директор департамента Елена Буйневич.

– Сегодня мы начали мониторинг качества предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме. Все заявления родителей, обращения, которые поступают в департамент или публикуются в социальных сетях, нами оперативно отрабатываются, – сказала чиновница.

Напомним, что школы Одессы с 11 января временно перешли на дистанционную форму работы. Это не касается только специализированной школы №75 и учебно-воспитательного комплекса №310. Там учатся дети с особыми потребностями и дистанционно они заниматься не могут.

Также на карантин закрыты 20 групп в различных детских садах. Остальные детсады работают в обычном режиме.