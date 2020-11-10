На дворе уже ноябрь, а это значит, что на смену помидорам и огурцам уже пришли хурма и мандарины. «Одесская жизнь» провела мониторинг текущих цен на продукты на Киевском и Южном рынках.

Еще на прошлой неделе за килограмм огурцов на базаре в среднем брали 25-28 гривен, сегодня же их в основном продают по 35-40. Причина – на украинском рынке стало меньше тепличных огурцов. Некрупных красных полевых помидоров на прилавках практически не осталось, продают зеленые плоды для засолки за 20-27 гривен. Помидоры более крупных сортов типа «Микадо», реализуют по цене от 30 до 50 гривен за килограмм, примерно как и в октябре.

«На прошлой неделе началось серьезное похолодание. Вот, в грузовике осталось буквально 10-15 коробок помидор, и на этот год все», – комментирует ситуацию продавец Анатолий.

Овощи «борщевого набора» в Одессе за последнюю неделю не сильно менялись в цене, однако, по словам некоторых продавцов, в течение следующего месяца могут стоить на 20-25% дороже. Морковь продают по 7-12 гривен, картофель предлагают по 8-10 гривен, за кило лука просят в среднем 5-6 гривен. Немного подешевела свекла – сейчас она стоит около 5 гривен за килограмм. Капусту продают от 5 и до 16 гривен, в зависимости от качества.

Что касается фруктов, то яблоки сейчас можно купить по 15-30 гривен, на прилавках их больше всего. Сливы стартуют от 40 гривен за килограмм, а груши различных сортов продают в основном по 35-55 гривен. Цены на виноград варьируются от 30 до 60 гривен.

В огромных количествах продают сезонную хурму. Ее можно купить от 30 до 55 гривен за килограмм, а сорт «Шарон» достигает 70 гривен. Мелкие гранаты на базаре встречаются по 25-30, крупные – до 60. Все больше и больше прилавки занимают мандарины, цены на них очень разнятся, в зависимости от размера. В среднем торговцы реализуют их по 40-55 гривен. Также начинает появляться айва, ее средняя цена – 40 гривен.

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