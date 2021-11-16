Новости Одессы и Одесской области

Одесские центры соцпомощи перешли на дистанционный режим работы

Одесские центры соцпомощи перешли на дистанционный режим работы

С понедельника, 15 ноября 2021 года, департамент труда и социальной политики Одесского городского совета перешел на специальный режим работы.

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Как информирует пресс-служба горсовета, это связано с ухудшением в Одессе эпидемиологической ситуации и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, прекращается прием посетителей в центрах интегрированных социальных услуг.

Обращения в одесские Центры соцуслуг можно присылать по почте

Прием обращений и соответствующих документов от граждан для получения социальной помощи будет осуществляться только дистанционно. Оставить обращение можно в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов через “Ящики для корреспонденции” по адресам фронт-офисов Центров интегрированных социальных услуг, отправить на электронную почту pisma@dpsp.omr.gov.ua либо почтой по таким адресам:

  • Малиновский район – ул. Косовская, 2д;
  • Киевский район – ул. Академика Королева, 9;
  • Приморский район – ул. Маршала Говорова, 7;
  • Суворовский район – просп. Добровольского, 120а.

Кроме того, одесситам напоминают о возможности подачи заявлений о назначении государственных пособий и компенсаций в электронной форме через официальный сайт Министерства социальной политики.

Для получения консультаций можно обратиться в районные управления соцзащиты населения по указанным телефонам:

телефоны центров соцзащиты

телефоны центров соцзащиты2

Если необходима помощь незащищенным слоям населения

По вопросам оказания помощи незащищенным слоям населения, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах в связи с усиленными карантинными мероприятиями, можно обращаться по телефонам “горячих линий” следующих коммунальных учреждений:

  • КУ “Территориальный центр социального обслуживания (оказание социальных услуг в Приморском районе города Одессы”) – 740-75-24, 723-18-66;
  • КУ “Территориальный центр социального обслуживания (оказание социальных услуг в Суворовском районе города Одессы”) – 763-03-60, 763-04-20;
  • КУ “Территориальный центр социального обслуживания (оказание социальных услуг в Киевском районе города Одессы”) – 765-07-87;
  • КУ “Территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг в Малиновском районе города Одессы”) – 705-54-77, 705-54-78 (ул. Богдана Хмельницкого, 62), 705-47-00, 705-47-01 (ул. Пантелеймоновская, 101);
  • КУ “Гериатрический дом милосердия имени святого целителя Пантелеймона” – 700-46-37, 799-81-98;
  • КУ “Центр реабилитации лиц с недостатками психофизического развития” – 737-51-71;
  • КУ “Одесский городской центр реинтеграции лиц без определенного места жительства” – 705-32-17 (Балтская дорога. 2), 732-61-85 (ул. Циолковского, 1);
  • КУ “Социальный центр матери и ребенка” – 777-47-95;
  • Центр социальных служб – 784-92-67.

Куда обращаться одесситам для получения социальных пособий

Для получения гражданами социальных пособий в соответствии с Городской целевой программой предоставления социальных услуг и других видов помощи уязвимым слоям населения города Одессы на 2021-2023 годы заявление и документ, подтверждающий предмет обращения (справка об установлении группы инвалидности, удостоверение о праве на льготы, справка о задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, финансовые документы и т.п.) также можно подать в электронном виде по адресу Департамента pisma@dpsp.omr.gov.ua или через почтовое отделение “Укрпочты” по адресу: ул. Косовская, 2д, г. Одесса, 65022. Телефоны для справок: 705-12-58, 705-93-85.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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