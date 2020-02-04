В одесские больницы закупят экипировку и оборудование в связи с угрозой коронавируса

Замдиректора Департамента здравоохранения Одесского горсовета отметила, что медики, так же, как и пациенты с острой стадией ОРВИ, уже обеспечены защитными масками. А если в городе будет зафиксирован случай заболевания вирусом 2019-nCoV, то в городские больницы начнут закупать новое оборудование, медикаменты и спецодежду.

Об этом шла речь на сессии Одесского городского совета.

По теме угрозы коронавируса 2019-nCoV и защиты от него докладывала заместитель директора Департамента здравоохранения Одесского городского совета Надежда Гончаренко. По ее информации, все сотрудники медицинских учреждений Одессы уже обеспечены защитными масками. Такие средства личной защиты от вирусов выдаются и пациентам, у которых диагностируют острую респираторно-вирусную инфекцию. В основном, такие меры принимаются в амбулаторных учреждениях и детских поликлиниках.

Однако этого будет мало, чтобы предпринять хотя бы превентивные меры по защите города от коронавируса. Для увеличения эффективности медпомощи городская инфекционная больница уже закупила 80 комплектов специальной одежды, также составлены тендеры на закупку спецэкипировки для других больниц. Высшему уровню помощи от медиков также должны будут поспособствовать новые дыхательные аппараты. Их хотят закупить 10 штук. В таком случае, стационары городских больниц будут перепрофилированы.

Напомним, что к возможному проявлению коронавируса, свирепствующего в Китае, готовятся и в Одесской области.

Фото: strana.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!