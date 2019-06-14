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Новости Одессы и Одесской области

Одесские бюветы до конца лета изменят режим работы

Одесские бюветы до конца лета изменят режим работы

Число посетителей бюветов  в летнее время всегда увеличивается. Поэтому с 14 июня по 31 августа самые посещаемые бюветы будут работать на час дольше – с 8:00 до 21:00.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, на новый режим работы будут переведены бюветы по следующим адресам:

  • Прохоровский сквер;
  • ул. И. Рабина;
  • ул. Крымская;
  • сквер Мечникова;
  • пр-т Небесной Сотни (Марш. Жукова);
  • ул. Марш. Говорова;
  • ул. Космонавтов.

В Одессе работает 15 бюветов глубиной от 80 до 120 м. В среднем ими пользуются 45 тысяч одесситов ежедневно. Расход воды в одном бювете – 18-20 куб.м воды в сутки. По обычному графику воду из бюветов можно набирать с 8:00 до 20:00.

 

Напомним, “Одесская жизнь” расспрашивала одесситов, какую воду они пьют и пользуются ли бюветами. А также выясняла, можно ли пить одесскую воду.

 

Фото: сайт rotor.odessa.ua

 

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