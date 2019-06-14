Одесские бюветы до конца лета изменят режим работы

Число посетителей бюветов в летнее время всегда увеличивается. Поэтому с 14 июня по 31 августа самые посещаемые бюветы будут работать на час дольше – с 8:00 до 21:00.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, на новый режим работы будут переведены бюветы по следующим адресам:

Прохоровский сквер;

ул. И. Рабина;

ул. Крымская;

сквер Мечникова;

пр-т Небесной Сотни (Марш. Жукова);

ул. Марш. Говорова;

ул. Космонавтов.

В Одессе работает 15 бюветов глубиной от 80 до 120 м. В среднем ими пользуются 45 тысяч одесситов ежедневно. Расход воды в одном бювете – 18-20 куб.м воды в сутки. По обычному графику воду из бюветов можно набирать с 8:00 до 20:00.

Напомним, “Одесская жизнь” расспрашивала одесситов, какую воду они пьют и пользуются ли бюветами. А также выясняла, можно ли пить одесскую воду.

Фото: сайт rotor.odessa.ua