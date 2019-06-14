Одесские бюветы до конца лета изменят режим работы

Число посетителей бюветов в летнее время всегда увеличивается. Поэтому с 14 июня по 31 августа самые посещаемые бюветы будут работать на час дольше – с 8:00 до 21:00.
Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, на новый режим работы будут переведены бюветы по следующим адресам:
- Прохоровский сквер;
- ул. И. Рабина;
- ул. Крымская;
- сквер Мечникова;
- пр-т Небесной Сотни (Марш. Жукова);
- ул. Марш. Говорова;
- ул. Космонавтов.
В Одессе работает 15 бюветов глубиной от 80 до 120 м. В среднем ими пользуются 45 тысяч одесситов ежедневно. Расход воды в одном бювете – 18-20 куб.м воды в сутки. По обычному графику воду из бюветов можно набирать с 8:00 до 20:00.
Напомним, “Одесская жизнь” расспрашивала одесситов, какую воду они пьют и пользуются ли бюветами. А также выясняла, можно ли пить одесскую воду.
Фото: сайт rotor.odessa.ua
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