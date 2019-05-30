Можно ли пить одесскую питьевую воду?

Важный недостаток влажной Одессы отметил еще Александр Сергеевич Пушкин – дефицит воды. И то, что «тяжкие труды» потребны для обеспечения живительной влагой засушливого степного края, тоже подчеркнул. Насколько сегодня обеспечен Одесский регион водой, какого она качества и что делается для того, что водный кризис не грозил Одесчине, пыталась выяснить «Одесская жизнь».

Водные залы на станции «Днестр»

Единственный источник водоснабжения Одессы и ближайших к ней населенных пунктов – вода из реки Днестр. Ее забор и очистка происходят на станции «Днестр», расположенной недалеко от Одессы, в Беляевке. Сюда вода поступает по двум подводящим каналам – доставляется насосными станциями и отстаивается не менее 24 часов. Затем — поступает в распределительный канал, откуда подается в блоки скорых фильтров. На станции «Днестр» работают 9 таких залов, в каждом из которых – сотни кубометров воды. Здесь же перед отстаиванием и фильтрацией производится ее осветление и обесцвечивание с применением химических реактивов-коагулянтов, которые при взаимодействии с растворимыми примесями образуют осадок. После очистки вода обеззараживается и поступает в резервуары чистой воды. Завершают процесс водоподготовки лабораторные исследования. Забор проб специалисты производят каждые два часа. Чистая вода по водоводам длиной в 40 км подается на насосные станции в Одессу, где происходит ее дополнительное обеззараживание.

Кто в ответе за качество?

Одесская водопроводная вода по микробиологическим показателям, жесткости, содержанию металлов и нитратов — даже лучше столичной, утверждают специалисты ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины». Отобранные пробы соответствуют нормам по всем параметрам качества питьевой воды. Определяет их Государственный стандарт Украины 7525:2014. Согласно ГСТУ, в воде не должно быть бактерий, вирусов, грибов, токсичных и химических веществ.

Контролирует качество одесской водопроводной воды центральная химико-бактериологическая лаборатория «Инфоксводоканала». По параметрам вода в одесских кранах соответствует нормативным документам, заверил заведующий лабораторией Анатолий Полищук. Хотя не исключено, что по мутности и микробиологическим показателям ее качество на участках с изношенными трубами может быть хуже.

«Проблема не в том, по каким параметрам проверять воду, а в качестве источника, из которого ее берет город, – реки Днестр», считает завлабораторией. К счастью, отметил специалист, соли тяжелых металлов в Днестре выявляются редко и в пределах допустимых норм. И лаборатория водоканала оснащена всем необходимым для того, чтобы их обнаружить. Беда другая — в реки попадают отходы жизнедеятельности человека, в том числе и пестициды.

Против бактерий и вирусов

Сегодня днестровская вода традиционно обеззараживается хлором, который уничтожает в воде болезнетворные микроорганизмы с полей и городской канализации. Однако при взаимодействии хлора с некоторыми веществами образуются вредные соединения.

И все же, утверждают эксперты «Инфоксводоканала», без хлора не обойтись. Современные альтернативные способы обеззараживания — озонирование и ультрафиолетовое облучение — к сожалению, не обладают длительным действием. Только хлорирование, заявляют сотрудники одесского водоснабжения, обеспечивает безопасность воды во время ее 4-5-часового пути от водоочистительной станции в Одессу и пребывания в резервуарах. Впрочем, на вирусы он не действует. Поэтому в дополнение к хлорированию необходимо применять современные методы обеззараживания и доочистку.

Не хлором единым

Еще один способ очистки и обеззараживания воды — метод гидролиза. Лаборатория «Инфоксводоканала» для дезинфекции воды использует гипохлорит натрия. По словам специалистов, именно с помощью этого альтернативного реактива, получаемого из обычной поваренной соли, очищается 40% питьевой воды, поступающей к потребителям Одессы. К тому же «Инфоксводоканал», в отличие от других водоснабжающих предприятий, не производит двойного хлорирования. А, как известно, избыток хлора отнюдь не способствует человеческому здоровью и красоте — сушит кожу и волосы.

Альтернативный источник

Хотите потреблять воду без хлора – набирайте ее в одесских бюветах. Вода поступает сюда из артезианских источников и изначально загрязнена меньше водопроводной.

Сегодня в Одессе постоянно функционируют 15 бюветных комплексов с горизонтами скважин от 80 до 120 метров. По данным КП «Сервисный центр», бюветами ежедневно пользуются порядка 45 тысяч одесситов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 кубометров.

Наполовину ее опресняют. Затем озонируют и пропускают через угольные фильтры. Без фильтрации артезианскую воду пить нельзя – она слишком насыщена натрием.

Контроль бюветной воды очень строгий: раз в неделю — бактериологический анализ, раз в месяц – химический. Исследования проводятся по более чем 70 показателям. Результаты анализов вывешивают возле каждого бюветного комплекса. Но потребители сами, порой, загрязняют воду, набирая ее в одну и ту же пластиковую тару. На стенках бутылей поселяются опасные микроорганизмы. Так что кипятить такую воду необходимо.

Загрязненные водоемы и ржавые трубы

В общем, в Одессе качественных водных запасов пока хватает. Но экологи бьют тревогу — с каждым годом объем воды в Днестре уменьшается. Уровень реки за последние 15 лет понизился на 25 см. При обмелении рек и озер в их объеме увеличивается процент сточных вод. Система очистки, несмотря на изменение экологического пространства, остается прежней. Соответственно, концентрация загрязняющих веществ в водоемах становится все выше.

По данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины», качество питьевой воды в Беляевском, Ренийском, Килийском, Подольском, Кодымском, Окнянском районах не соответствует санитарно-микробиологическим нормам; в Болградском, Ивановском, Тарутинском – санитарно-химическим стандартам.

В Белгороде-Днестровском, по данным городского отдела лабораторных исследований, питьевая вода становится опасной из-за ржавых водопроводных труб, отсутствия ее своевременной качественной дезинфекции и обеззараживания.

Кто напоит одесские степи?

Порой уровень воды в природных водоемах Одесчины падает настолько, что подавать воду в населенные пункты становится проблематичным. В районе дунайских озер, озера Ялпуг — ситуация тревожная. В Болграде не так давно из-за понижения уровня воды в озере она попадала в водозабор вместе с придонным илом и даже водяной живностью. По мнению экспертов, решить проблему можно, наполнив озера Кугурлуй и Ялпуг через дунайские шлюзы. Сегодня часть их находится в аварийном состоянии. Но в этом году, обещают чиновники, за счет средств госбюджета шлюзы отремонтируют и расчистят подводящие к ним воду каналы.

«Напоить» Белгород-Днестровский и Саратский районы должен возобновленный трубопровод через Днестровский лиман от главной насосной станции Одесского водопровода под Беляевкой.

В Измаиле с водоснабжением, вроде бы, все в порядке – город и его окрестности используют водопровод, берущий чистую воду из артезианских скважин.

Килийский район пользуется групповым водопроводом, снабжающим питьевой водой десятки килийских и татарбунарских сел. Вода из артезианских скважин из-за близости моря и соленых лиманов здесь непригодна даже для технических нужд.

Сегодня, по словам заместителя начальника Бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная Ивана Кичука, готовится к запуску первая очередь Татарбунарского водопровода. Прокладку водосети по сельским и городским территориям должны взять на себя местные власти.

Ждет экспертного заключения и водопровод, который должен подвести дунайскую воду в села Болградского района.

Планируется строительство Суворовского водопровода, который позволит обеспечить водой 9 населенных пунктов Бессарабии, и Приморского, которому надлежит обеспечить водой часть сел вдоль озера Сасык, где изначально природной питьевой воды не существует.

Немного статистики

Водоснабжение в нашем регионе есть лишь в 57% сельских населенных пунктов, из которых у 83% вода не соответствует требованиям государственного стандарта «вода питьевая». 162 населенных пунктах из-за отсутствия природных источников пользуются привозной водой.

В Одесской области приблизительно 5700 артезианских скважин и около 200 шахтных колодцев, которыми пользуются жители. Из них только 30% могут обеспечить качественной питьевой водой.

За контроль качества артезианской и колодезной воды отвечают органы местного самоуправления. К ее недостаткам могут быть отнесены повышенные жесткость, мутность, содержание растворенного железа, в отдельных случаях – радона, нитратов. В случае недостаточной защищенности артезианского водоносного горизонта, несоблюдения санитарных разрывов до источников загрязнения почвы – микробное загрязнение.

«Напоить» Одесский регион призвана государственная программа «Питьевая вода», принятая еще в 2011 году. По предварительным расчетам, на ее реализацию в Одесской области необходимо порядка 600 млн. грн. Финансирование в таком объеме возможно лишь при участии госбюджета. Надеемся, «отцы народа» средства изыщут. И живительная влага таки придет в засушливый степной край.

Александра Рыбакова

Фото ВОС “Днестр” от пресс-службы Инфоксводоканала