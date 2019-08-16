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Новости Одессы и Одесской области

Одесские баскетболисты теперь будут носить на груди якорь-сердце: спортивный клуб сменил имидж

Одесские баскетболисты теперь будут носить на груди якорь-сердце: спортивный клуб сменил имидж

Баскетбольный клуб “Одесса” меняет свой имидж и представил одесситам новый стиль. Ребрендинг был произведен с помощью Одесского туристического центра и студии Ивана Воина.

“С их помощью был произведен ребрендинг команды в стиле символа города –  якорь-сердца, чтобы через спорт продвигать нашу Одессу. Чем лучше играет команда, чем выше места занимают они в турнирной таблице, тем больше нас будут узнавать”, – отметил Сергей Тымусяк, вице-президент областной федерации баскетбола.

Новые логотипы и элементы стиля будут размещаться на разных носителях – от значков до баннеров. Рекламная продукция будет продаваться в Одесском туристическом центре, на площадках, перед игрой, а также на сайте клуба. Более того, в интернете с помощью специального конструктора можно составить футболки и другие элементы формы под себя.

“Якорь-сердце – это и честь и сумасшедшая ответственность. Теперь мы не просто группа любителей спорта, теперь мы официально представляем город и всех одесситов. Комплектация команды на завершающей стадии. Мы продлили сотрудничество с американским защитником  Брюсом Мейси. Подписаны новые контракты с американскими форвардами. Осталось закрыть 1-2 проблемные позиции, и через 40-45 дней будем готовы к новому сезону”, – рассказал Олег Юшкин, главный тренер БК “Одесса”.

Справка: Одесский туристический бренд один из самых успешных в Украине. Он принят обществом и используется в разных сферах. Родился как реакция на неуспешный брендинг, созданный мэрией в 2008. Тогда общественность возмутилась и создала альтернативный конкурс, проработав смыслы, которыми должен быть наполнен новый символ. 5 июня 2012 года студия Артемия Лебедева представила якорь-сердце. Он открыт для использования абсолютно всеми желающими и благодаря своей открытости стал таким популярным. С условиями использования туристического символа города можно ознакомиться на официальном сайте города.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
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ПРОФИЛЬ

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