Одесские астрономы побывали в Чили, чтобы запечатлеть «вживую» солнечное затмение

Полное солнечное затмение, которое длилось всего 4 минуты 33 секунды, удалось увидеть одесским астрономам. Лучше всего его было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

Как сообщил «Одесской жизни» украинский астроном, доктор физико-математических наук Иван Андронов, одесские исследователи наблюдали это уникальное явление в Чили.

Так, Вадим Жуков — выпускник кафедры астрономии физического факультета Одесского национального университета им. И.И.Мечникова, специалист в области астрономии, астрометрии и активный энтузиаст, «ловец солнечных затмений», которые происходят почти каждый год и видны в разных странах — организовал экспедицию в Чили и поделился фотографиями солнечного затмения.

По словам Ивана Андронова, эта экспедиция была названа успешной, потому что погода была хорошей, наблюдения состоялись и были проведены измерения специальной аппаратурой.

«Согласитесь, очень обидно потратить несколько тысяч долларов, прилететь в другую страну с оборудованием (которое надо вывезти и ввезти обратно через таможню), а небо вдруг покроется тучами. А гарантировать погоду не может никто, тем более за месяц, когда нужно покупать билеты и бронировать гостиницу», – рассказал «Одесской жизни» Иван Андронов.

Он добавил, что Вадим Жуков активно участвует в финансовой и организационной помощи нашей астрономической обсерватории. Именно эта помощь позволила запустить в с. Маяки крупнейший 80-сантиметровый телескоп астрономической обсерватории ОНУ.

Фото Вадима Жукова