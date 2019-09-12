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Новости Одессы и Одесской области

Передача земли под застройку на Французском бульваре: одесские активисты подали иск на горсовет

Передача земли под застройку на Французском бульваре: одесские активисты подали иск на горсовет

Представители общественной организации «Автомайдан» уверены, что землю нельзя было кому-либо передавать, так как это рекреационная зона, а участок защищен от застройки водным кодексом.

Об этом сообщил корреспонденту «Одесской жизни» адвокат Алексей Мельников.

По его словам, на переулке Кренкеля, 2а отведена земля для строительства высотки, которая находится под защитой водного кодекса. «Эту землю горсовет не имел права никому передавать», — сказал адвокат.

Он также добавил, что под такой же защитой находится и участок по адресу Французский бульвар, 1/5. Эта территория также была передана застройщику.

Поэтому активисты «Автомайдана» подали иск в суд, чтобы защитить от застройки одну из рекреационных зон Одессы.

Лидер одесской ячейки этой организации Виталий Устименко уверен, что дело выиграют. «Алексей Мельников вас порвет», — так выразился активист на своей Facebook-странице.

Напомним, что в марте этого года на сессии горсовета были переданы участки земли на Французском бульваре и его склонах, а ещё на Трассе здоровья.

Фото: Виталий Устименко в Facebook

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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