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Одесская ОГА определила онкоцентр и областную детскую больницу приоритетными учреждениями здравоохранения.

С 1 июля в областной детской больнице заработало единственное в области современное стационарное отделение детской психиатрии.

Что это значит

Первый заместитель начальника Одесской ОГА Александр Харлов и директор Департамента здравоохранения Оксана Рокунец-Сорочан посетили оба медицинских учреждения. В онкологическом центре чиновники проверили готовность оборудования и условия, в которых пациенты проходят лучевую терапию, что является финальным и решающим этапом лечения. В ОГА подчеркнули, что каждый сеанс облучения — это борьба за жизнь.

В областной детской клинической больнице представители власти проверили функционирование обновленного отделения детской психиатрии. С 1 июля здесь заработало единственное в области современное стационарное отделение такого профиля. По словам директора областного департамента здравоохранения, отделение рассчитано на 25 коек, оснащено современным оборудованием, а с детьми работает команда специалистов, от психиатров до логопедов.

Несмотря на то, что ремонтные работы еще продолжаются, помощь в отделении уже предоставляется полноценно. Здесь внедрены принципы инклюзии, безбарьерности и телемедицины. Уже десятки детей прошли лечение или сейчас находятся под наблюдением профессиональной команды. В ОГА заверили, что областная власть всегда будет рядом с этими учреждениями, где ежедневно идет борьба за здоровье и жизнь.

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