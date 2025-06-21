Ключевые моменты:

Одесская область заняла пятое место в Украине по количеству зарегистрированных электромобилей в мае (345 авто).

77% зарегистрированных в Одесской области электрокаров — подержанные; среди новых популярен Honda eNS1, среди подержанных — Nissan Leaf.

Статистика регистраций и предпочтения водителей

Согласно данным ассоциации «Укравтопром», в мае в Одесской области было поставлено на учет 345 электрокаров. Стоит отметить, что 77% из них — это автомобили, уже бывшие в употреблении. В общеукраинском рейтинге лидирует Львовская область, где зарегистрировали 799 электромобилей. За ней следуют город Киев (779 авто), Киевская область (556 авто) и Днепропетровская область (518 авто). В общем, в мае 2025 года на украинских дорогах появилось 6168 новых электромобилей.

Что касается предпочтений водителей, то в столице, Киевской и Днепропетровской областях среди новых моделей чаще всего выбирают Volkswagen ID.UNYX. Зато во Львовской и Одесской областях явным фаворитом среди новых электрокаров стал Honda eNS1. Среди подержанных автомобилей в нашем регионе лидерство продолжает удерживать Nissan Leaf.

Как сообщили в Государственной таможенной службе, с начала текущего года украинцы импортировали более 40 тысяч электрокаров, преимущественно из Соединенных Штатов Америки. Общая стоимость этих автомобилей составила 810 миллионов долларов. Электромобили составляют 22% от общего количества ввезенных в страну автомобилей. Таможенники прогнозируют, что при сохранении такой динамики 2025 год может стать рекордным по количеству импортируемых «зеленых» машин. Отмечается также, что средняя стоимость одного электрического авто, ввезенного в Украину, превышает 20 тысяч долларов.

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