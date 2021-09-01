Одесская улица Среднефонтанская стала в пробке – столкнулись две легковушки

Сегодня вечером, 1 сентября, в Одессе случилась крупная авария на улице Среднефонтанской, отчего проезд по этой улице затруднен.

Как сообщает Телеграм-канал «УСИ», в районе ж/д вокзала столкнулись два легковых авто – Toyota и Chevrolet. Удар был такой силы, что у внедорожника отлетело колесо и вылетело на тротуар.

Из-за аварии одна полоса на Среднефонтанской полностью перекрыта. Информации о пострадавших пока нет. Но не исключено, что без таковых не обошлось. Подробности уточняются.

Напомним, ранее в Сухом лимане легковая Toyota получила сильные повреждения, столкнувшись с грузовиком, перевозившем зерно. Пострадали водитель легковушки с пассажиром: мать с 8-летним мальчиком.

Фото: Телеграм-канал «УСИ»