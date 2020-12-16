Одесская улица Чубаевская: мусора много, а тротуаров нет (фото)

На восстановление тротуара на улице Чубаевской в Одессе, которая тянется от Фонтанской дороги до улицы Дмитрия Донского, мэрия намерена потратить более 6 миллионов гривен. Корреспондент «Одесской жизни» посмотрел, нужен ли там ремонт и на какие ещё проблемы стоит обратить внимание.

Чубаевская улица (в советский период Сельсоветская) на протяжении всего своего существования пользовалась огромной популярностью в плане застройки. Сначала тут возводили небольшие каменные дома, в 60-х годах им на смену появились «хрущевки», а во времена бума недвижимости конца XX века на улице возвели множество коттеджей.

Несмотря на высокий спрос и даже определенную конкуренцию Большому Фонтану, по словам местных жителей, адекватных тротуаров на Чубаевской в помине не было.

«Я живу здесь неподалеку и каждый день хожу по этой улице к остановке. В летнее время еще можно без трудностей передвигаться, но сейчас, когда на дворе настоящее болото — никак. В некоторых местах приходится по проезжей части идти», — говорит одессит Евгений.

Действительно, состояние тротуаров здесь оставляет желать лучшего. Возле магазинов, остановок и выездов из частных домов ещё можно встретить плитку, однако во всех остальных местах пешеходная тропинка — это смесь грязи и опавшей листвы.

Соответствующий тендер на ремонт тротуаров выиграла компания «Укрбуд Трест». Сумма работ составит 6,131 миллионов, срок выполнения — до 31 декабря 2021 года.

Ещё одна проблема, на которую, безусловно, стоит обратить внимание на улице

Чубаевской — это отсутствие мусорных контейнеров. Пройдя более километра, мы увидели лишь один полноценный бак. Зато чуть ли не каждом шагу местные жители устроили импровизированную свалку.

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