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Одесская улица Чубаевская: мусора много, а тротуаров нет (фото)

Одесская улица Чубаевская: мусора много, а тротуаров нет (фото)

На восстановление тротуара на улице Чубаевской в Одессе, которая тянется от Фонтанской дороги до улицы Дмитрия Донского, мэрия намерена потратить более 6 миллионов гривен. Корреспондент «Одесской жизни» посмотрел, нужен ли там ремонт и на какие ещё проблемы стоит обратить внимание.

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Чубаевская улица (в советский период Сельсоветская) на протяжении всего своего существования пользовалась огромной популярностью в плане застройки. Сначала тут возводили небольшие каменные дома, в 60-х годах им на смену появились «хрущевки», а во времена бума недвижимости конца XX века на улице возвели множество коттеджей.

Несмотря на высокий спрос и даже определенную конкуренцию Большому Фонтану, по словам местных жителей, адекватных тротуаров на Чубаевской в помине не было.

«Я живу здесь неподалеку и каждый день хожу по этой улице к остановке. В летнее время еще можно без трудностей передвигаться, но сейчас, когда на дворе настоящее болото — никак. В некоторых местах приходится по проезжей части идти», — говорит одессит Евгений.

Действительно, состояние тротуаров здесь оставляет желать лучшего. Возле магазинов, остановок и выездов из частных домов ещё можно встретить плитку, однако во всех остальных местах пешеходная тропинка — это смесь грязи и опавшей листвы.

Соответствующий тендер на ремонт тротуаров выиграла компания «Укрбуд Трест». Сумма работ составит 6,131 миллионов, срок выполнения — до 31 декабря 2021 года.

Ещё одна проблема, на которую, безусловно, стоит обратить внимание на улице

Чубаевской — это отсутствие мусорных контейнеров. Пройдя более километра, мы увидели лишь один полноценный бак. Зато чуть ли не каждом шагу местные жители устроили импровизированную свалку.

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улица Чубаевская, тротуар
улица Чубаевская, баков для мусора нет
улица Чубаевская, рафик, мусор
улица Чубаевская, месиво вместо плитки
улица Чубаевская, мусорный бак
улица Чубаевская, свалка возле остановки
улица Чубаевская, лужи на дороге
улица Чубаевская, свалка
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улица Чубаевская, мусор у забора
улица Чубаевская, тротуара нет

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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