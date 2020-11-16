Одесская Торговая все еще перекрыта: когда закончится ремонт теплотрассы? (фото)

Одесская улица Торговая все еще перекрыта: работы пока продолжаются, транспорт здесь по-прежнему не ходит.

Одесская улица Торговая все еще перекрыта: работы пока продолжаются, транспорт здесь по-прежнему не ходит.

На сегодняшний день этот участок улицы выглядит совершенно по-новому: уже уложен новый асфальт. Но кое-какие работы еще ведутся. Участок Торговой по-прежнему закрыт для проезда. Кроме того, на тротуаре на этом же «куске» сейчас идет распил большого дерева.

Одесситов интересует, когда же полностью закончатся работы и в близлежащих домах включат отопление. Как сообщили сегодня, 16 ноября, корреспонденту «Одесской жизни» в КП «Теплоснабжение города Одессы», «сегодня уже включаем, работы окончены!».

Напомним, с 22 октября в Одессе закрыли часть улицы Торговой из-за работ по восстановлению тепловой сети.

Также «Одесская жизнь» сообщала, как проводится ремонт на Торговой. Тогда работы планировалось закончить до 11 ноября.

Как сообщалось, ремонт проводило не КП «Теплоснабжение города Одессы» — работы велись за счет компании, которая вела строительные работы рядом с обрушившимся на Торговой домом. Это работы аварийного характера, связанные с восстановлением теплотрассы, которая была повреждена при обрушении дома. А коммунальщики «Теплоснабжения города Одессы» лишь контролировали ход работ и следили за правильностью монтажа.

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