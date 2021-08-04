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Одесская «Типография Фесенко»: защитники жалуются на «интенсивные работы по уничтожению зданий» (фото)

Одесская «Типография Фесенко»: защитники жалуются на «интенсивные работы по уничтожению зданий» (фото)

Защитники зданий бывшей одесской типографии Фесенко и Ришельевского театра, а также жители жилого дома Нолле на улице Ришельевской продолжают жаловаться на «интенсивные работы по уничтожению зданий».

Накануне, 3 августа, как мы сообщали, работы по разбору двух зданий на Ришельевской возобновились. Защитники зданий обратились с открытым письмом к министру культуры Украины.

Сегодня в группе «Спасите типографию Фесенко» на Facebook появились новые фотографии и очередной крик души тех, кто выступает против сноса зданий и опасается за состояние жилого дома Нолле:

«Второй день как застройщик ведет интенсивные работы по уничтожению здания. Он активно разбирает крышу, как это можно увидеть на фото. Соседи постоянно оповещают нас, что слышат громкие звуки работ изнутри. Это происходит демонтаж строений».

Спасите типографию Фесенко, скрин

Защитники зданий утверждают: «У застройщика нет разрешения на строительство от Минкульта. Это факт. Однако застройщик имеет наглость заявлять, что якобы есть какие-то разрешительные документы. Но отказывается предъявлять их нам, полиции или инспекторам».

типография Фесенко, крыша

типография Фесенко, крыша3

Фото: Facebook-группа «Спасите типографию Фесенко», скриншот автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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