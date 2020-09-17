Одесская слониха Венди отпразднует день рождения – можно приносить подарки

В субботу, 19 сентября 2020 года, в Одесском зоопарке состоится праздник «День рождения слонихи Венди». Ей исполнится 41 год.

Начало – в 12:00, сообщили в мэрии Одессы.

Гостей праздника ожидают игровая программа в компании аниматоров, тематическая викторина, веселые танцы и многое другое.

Желающие поздравить Венди с днем рождения могут принести ей подарки. Больше всего слониха любит дыни и арбузы.

В конце праздника для Венди приготовят торт из любимых лакомств и пригласят посетителей зоопарка на показательное кормление именинницы.