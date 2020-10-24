Одесская школа опозорилась после визита Труханова

Говорит по-английски и осваивает программирование: домашнее обучение на примере юного одессита Нервная система стала спокойнее, знания глубже, а общение со сверстниками более качественным. Такие результаты у 11-летнего Владислава, который уже третий год учится дистанционно в частной школе. Опытом домашнего обучения с «Одесской жизнью» поделилась мама мальчика Евгения Средницкая. ПОДРОБНЕЕ

Остаться в живых в Одессе: идем в школу, как на фронт Еще летом Верховной Радой было решено, что осенью дети возвращаются в школу, а дистанционное обучение будет введено при необходимости. Главное условие посещения школы — это ежедневный температурный скрининг, соблюдение правил гигиены, дезинфекция помещения и, конечно же, масочный режим. Но все же многих родителей не отпускает страх: а вдруг ребенок заболеет коронавирусом? Ведь в классе риск заражения может повышаться. Но специалисты уверяют, что проблем со здоровьем можно избежать, если соблюдать все рекомендации, а ребенку обеспечить активный и здоровый образ жизни. ПОДРОБНЕЕ