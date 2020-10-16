Одесская осень: утром и днем дождь – прогноз погоды на 17 октября

Завтра, в субботу, 17 октября, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Утром и днем дождь.

Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Будет дуть южный, а во второй половине дня западный ветер. Его скорость – 9-14 м/с.

Ночью будет 15-17 °С выше нуля. Днем температура воздуха поднимется до плюс 19-21 °С.

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, во второй половине дня западный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 12-17 °С выше нуля, днем – плюс 17-22 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.